Суд подтвердил решение о незаконности увольнения Оника Гаспаряна

Административный суд Армении не удовлетворил ходатайство представителя премьер-министра Никола Пашиняна об отмене принятой ранее обеспечительной меры по признанию освобождения Оника Гаспаряна от должности начальника Генштаба не соответствующим правовым отношениям до вынесения судом окончательного решения. Об этом пишет Интерфакс.

"Ответчик не представил обоснований, необходимых для отмены обеспечительной меры. Следовательно, суд считает, что ходатайство представителя премьер-министра подлежит отказу", - говорится в решении суда.

В конце марта Административный суд Армении не удовлетворил ходатайство об отводе судьи Мгера Петросяна по делу Гаспаряна. С таким ходатайством в суд обратился представитель премьер-министра Армении.

Как сообщалось, судья Административного суда Мгер Петросян временно удовлетворил иск Оника Гаспаряна, приняв обеспечительные меры. Таким образом, согласно решению Административного суда, запрещается назначение нового начальника Генштаба ВС Армении.

При этом 22 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Артак Давтян силой закона назначен на должность начальника Генштаба ВС Армении.