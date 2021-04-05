Вертолет NASA успешно высадился на Марсе

Марсоход НАСА опустил мини-вертолет Ingenuity («Изобретательность») на поверхность Красной планеты в рамках подготовки к его первому полету, сообщило американское космическое агентство в Твиттере.

Ультралегкий летательный аппарат был закреплен под днищем марсохода Perseverance («Настойчивость»), который совершил посадку на Марс 18 февраля.

Фотография, иллюстрирующая твит, показывает, что марсоход отъехал от вертолета и его «аэродрома» после его выгрузки на поверхность.

Ранее вертолет питался от энергосистемы марсохода, но теперь ему придется полагаться на собственный аккумулятор для работы обогревателя, необходимого для защиты электрических компонентов от замерзания и растрескивания во время холодных марсианских ночей.