Король Иордании поручил своему дяде уладить конфликт с братом

"Король Абдалла II поручил своему дяде принцу Хасану бен Талалу взять в свои руки улаживание возникшей проблемы в соответствии с традициями хашимитской семьи", - цитирует ТАСС документ.

Король Иордании Абдалла II принял решение уладить конфликт со своим единокровным братом принцем Хамзой бен Хусейном в рамках правящей хашимитской семьи. Об этом говорится в заявлении королевской канцелярии, переданном агентством Petra.

Королевская канцелярия отметила, что принц Хамза "согласился на предложенный королем вариант и выразил свою верность хашимитскому дому".

Ранее телеканал Al-Hadath сообщил, что иорданский суд государственной безопасности рассмотрит итоги расследования об антиправительственном заговоре, в который был вовлечен бывший наследный принц Хамза бен Хусейн.

Накануне вице-премьер и глава МИД королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади сообщил, что у иорданских спецслужб имеются достоверные сведения о причастности внешних сторон к заговору с целью дестабилизации ситуации в Иордании. По его словам, принц Хамза и ряд других задержанных властями подданных проводили "активные контакты с зарубежными сторонами на протяжении длительного времени".

Как отметил вице-премьер, спецслужбы арестовали по делу о заговоре 14-16 человек. При этом он подчеркнул, что среди задержанных лиц нет ни одного военного.

Издание считает, что решение Абдаллы II передать 74-летнему принцу Хасану бен Талалу, брату своего покойного отца, урегулирование разногласий со своим единокровным братом свидетельствует о достигнутом компромиссе внутри королевской семьи.