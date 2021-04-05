Кочарян в гостях у Познера: «Здравомыслящим армянам сегодня непозволительно думать о реванше над Азербайджаном»
На российском «Первом канале» вышла в эфир передача «Познер», гостем которой был экс-президент Армении Роберт Кочарян.
Естественно, немалая часть вопросов, заданных ведущим программы Владимиром Познером, касалась поражения Армении в Нагорном Карабахе.
На вопрос о том, как Кочарян относится к условиям мирного соглашения, подписанного 10 ноября, он ответил так:
«У Пашиняна не было иного выхода. Война длилась 44 дня. Все эти дни армянам морочили голову, говоря, что мы побеждаем. Шок был именно от этого. Власти говорили, что мы чуть ли не двигаемся вперед. Я-то знал, что происходит, и посвященные люди знали…
Но шло такое оболванивание населения, что подписанное заявление для очень многих в Армении стало шоком. Ведь мы же вроде атаковали… Оказалось, что у Армении за время войны не было ни одной успешной операции. Провал за провалом».
Причину столь горького поражения Кочарян видит в том, что «в последние три года в Армении методично разрушалась армия».
Познер спросил у Кочаряна: «Если вы получите власть в Армении, не затаилась ли у вас идея реванша в Карабахе?»
«Состояние Армении сегодня и состояние армянской армии никому из трезво мыслящих просто не позволяют думать о реванше такого рода», - ответил экс-президент, но сказал, что считает сегодняшний мир слишком несправедливым.
«Было известное предложение президента России от 19 октября, которое было отвергнуто армянской стороной. То есть была возможность остановить войну с совершенно другим раскладом, но премьер-министр Армении не взял на себя ответственность принять такое решение. А ведь был письменный рапорт Генштаба Армении, что мы проигрываем войну... В результате мы потеряли в десятки раз больше, чем могли потерять 19 октября. Плюс еще несколько тысяч убитых и раненых».