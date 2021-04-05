Ученые выяснили «возраст» кислорода в атмосфере Земли

Результаты нового исследования международной группы ученых говорят, что кислород появился в атмосфере Земли 2,22 миллиарда лет назад, то есть на 200 миллионов лет позже, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает журнал Nature.

По изотопным сигнатурам серы, железа и углерода ученые восстановили детальную картину изменения окислительно-восстановительной среды в океане во время палеопротерозоя. Первоначальное обогащение кислородом, до значений порядка десяти-пяти от того, который фиксируется в атмосфере сейчас, прошло около двух с половиной миллиарда лет. Но все это время кислородный уровень падал и повышался, а 2,22 миллиарда лет назад стал постоянной частью атмосферы Земли.

Этим эксперты объясняют резкие климатические изменения, в частности, четыре глобальных оледенения.

Второе повышение содержания кислорода в атмосфере Земли произошло во время перехода протерозоя в кембрийской период и создало условия для развития сложных форм живых организмов.