Вакцинированным разрешили совершить паломничество в Мекку в Рамазан

Власти Саудовской Аравии предоставят разрешение на посещение святых мест в период Рамазана паломникам, привитым от COVID-19, заявили в саудовском министерстве по делам хаджа. О этом ообщает телеканал "Аль-Арабия".

По его данным, министерство уточнило, что желающие получить разрешение должны получить две дозы вакцины от коронавируса, его будут выдавать на основании статуса "вакцинирован" в специальном приложении. Отмечается, что такое условие касается и тех, кто прошел вакцинацию после выздоровления от COVID-19.

Желающие подать заявку на совершение Умры - малого паломничества в Мекку, регулярных молитв или посещение священных мест должны зарегистрироваться в специальных приложениях, зарезервировав доступные временные интервалы.

В министерстве отметили, что в течение Рамазана увеличат возможности приема паломников в главной для исламского мира Запретной мечети Мекки.