Президент Сербии решил привиться китайской вакциной
Президент Сербии Александар Вучич привьется от коронавируса китайской вакциной Sinopharm.
"Завтра я сделаю прививку, это будет вакцина Sinopharm", - сказал он в понедельник в эфире канала TV Pink, сообщает ТАСС.
В настоящий момент семимиллионная Сербия провела иммунизацию свыше 2,6 млн своих граждан, из которых более 1 млн 90 тыс. уже получили второй компонент препарата. По показателю привившихся на 1 млн жителей страна занимает первое место в регионе и второе место в Европе.
Гражданам Сербии предлагают выбрать между вакцинами американской компании Pfizer, китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российским препаратом "Спутник V".