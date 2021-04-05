Президент Сербии решил привиться китайской вакциной

"Завтра я сделаю прививку, это будет вакцина Sinopharm", - сказал он в понедельник в эфире канала TV Pink, сообщает ТАСС.

В настоящий момент семимиллионная Сербия провела иммунизацию свыше 2,6 млн своих граждан, из которых более 1 млн 90 тыс. уже получили второй компонент препарата. По показателю привившихся на 1 млн жителей страна занимает первое место в регионе и второе место в Европе.

Гражданам Сербии предлагают выбрать между вакцинами американской компании Pfizer, китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российским препаратом "Спутник V".