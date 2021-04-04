В Баку мужчина ранил ножом невестку
В Баку женщина получила ножевое ранение. Сотрудники 14-го Сабунчинского районного отделения полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.
Было установлено, что инцидент произошел в поселке Маштага Сабунчинского района.
Фаиля Фаиг гызы Джавадова 1986 года рождения поссорилась со своим свекором. Во время ссоры мужчина нанес невестке ножевое ранение. Раненая госпитализирована.
По факту проводится расследование.