Европа за зиму рекордно использовала свои запасы газа

Из подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы в осенне-зимний период 2020-2021 годов был отобран рекордный за десять лет объем газа – 65,6 млрд кубометров, летом Европе потребуется закачать в ПХГ на 57,3% больше газа, чем в прошлом году, сообщает Газпром со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

«На основании данных Gas Infrastructure Europe можно констатировать, что 25 марта сезон отбора газа из ПХГ Европы завершился. Поднят рекордный за время публикации открытых данных, с 2011 года, объем газа – 65,6 млрд куб. метров», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В настоящее время в подземных хранилищах (ПХГ) Европы осталось всего 29% запасов газа. Предыдущий максимум отбора газа из ПХГ был зафиксирован в 2018 году, когда Европу накрыл циклон, принесший аномальные морозы и снегопады в феврале-марте, который СМИ назвали «Зверь с Востока».