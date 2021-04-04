Пашинян, Минобороны и Минздрав Армении назвали число убитых в Карабахе

Издание отмечает, что 20 марта премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что официально подтвержденное число погибших составляет 3 250 человек. Кроме того, по его словам, 189 родителей сдали образец ДНК и ждут ответа.

По состоянию на 31 марта 2021 года число убитых в ходе войны в Карабах е армянских военных составляло 3 049. Об этом говорится в ответе Минобороны Армении на письменный запрос Sputnik Армения.

При этом в сообщении армянского военного ведомства говорится, что цифра 3 049 относится как к военнослужащим, так и гражданским лицам, добровольно участвовавшим в боевых действиях.

Sputnik Армения отправило запрос в Минздрав страны с целью уточнить ход проведения судмедэкспертизы. "По состоянию на 31 марта проведена судебно-медицинская экспертиза 3 723 тел и останков. По состоянию на тот же день есть образцы 238 тел и останков, которые необходимо исследовать", - говорится в письме армянского Минздрава.

Но это не означает, что на тот день было 3 723 погибших, так как есть случаи двойного исследования, кроме того, после экспертизы может выясниться, что разные фрагменты останков принадлежат одному и тому же человеку, считает издание.

Кроме того, по сообщению Минздрава Армении, по состоянию на 31 марта с помощью судебно-генетической экспертизы идентифицировано 2 302 тела и останков армянских военнослужащих. Это также не означает, что личности стольких людей были идентифицированы по тому же принципу: несколько фрагментов останков могут принадлежать одному и тому же человеку.

По неофициальным данным, заключает Sputnik Армения, число жертв с армянской стороны достигает 4 000.