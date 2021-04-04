Немецкий врач за €80 выдавал поддельные отрицательные тесты на коронавирус

Немецкий частный врач выдавал отпускникам с испанского острова Майорка свидетельства об отрицательном тесте на коронавирус, не проверяя их перед этим на наличие возбудителя. Поддельная справка стоила около €80. Об этом пишет журнал Focus, на который ссылается ИноТВ.

Как отмечает немецкое издание, центры тестирования на коронавирус на Майорке для тех, кто возвращается из отпуска, переполнены. Те, у кого тест показывает положительный результат, не могут вернуться домой и должны сначала пройти карантин в отеле. Этой проблемой воспользовался немецкий врач частной практики на одном из испанских островов — он начал выдавать отдыхающим свидетельства об отсутствии коронавируса, не проводя при этом никакого тестирования.

Немецкие журналисты выяснили, что таким образом даже заболевшие коронавирусом отдыхающие могли вернуться в Германию. За €80 каждый мог получить отрицательный тест на коронавирус.

В ходе журналистского расследования несколько отпускников подтвердили информацию о соответствующем получении результатов теста. После этого репортерам даже удалось заснять скрытой камерой, как это происходит. Сам врач пока не делал заявлений по поводу обвинений в свой адрес.

Как сообщается в статье, все авиапассажиры, прибывающие в Германию из-за рубежа, должны предъявить свидетельство об отрицательном тесте на коронавирус, выданное не более двух суток назад.