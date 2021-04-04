США вводят санкции против Турции

США вводят санкции против турецкого госучреждения и четырех чиновников за связи с оборонным сектором России, говорится в уведомлении в официальном издании властей США - Федеральном регистре. Уведомление вступит в силу 7 апреля, сообщает РИА Новости.

Согласно информации, под санкции попали управление по оборонной индустрии SSB, а также четыре чиновника, которые в нем работают, включая главу ведомства Исмаила Демира. Санкции введены по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

Для SSB санкции означают запрет на американский экспорт и кредиты более 10 миллионов долларов для этой организации. Четыре турецких госчиновника лишатся возможности въезда в США, их активы, которые удастся найти в американской юрисдикции, будут заблокированы, а американцам запретят вести с ними какие-либо транзакции.