«Фаберже» выпустит яйцо к десятилетию «Игры престолов» за $2,2 млн
Ювелирная компания «Фаберже» в текущем году выпустит уникальное драгоценное яйцо в честь десятилетия с момента выхода первой серии «Игры престолов». Цена изделия составляет $2,2 млн, сообщает Vаriety.
По информации издания, компания представит изделие, инкрустированное бриллиантами и рубинами. Его дизайн был вдохновлен историей Дейенерис Таргариен.
Разработкой оформления изделия занимались ведущий дизайнер Faberge Ltd Лийса Таллгрен и художница по костюмам «Игры престолов» Мишель Клэптон.
Как сообщает издание со ссылкой на телеканал HBO, по случаю юбилея популярного сериала весь апрель будет отмечаться «Железная годовщина» (The Iron Anniversary).