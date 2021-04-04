Умер «отец евро» Роберт Манделл
Канадский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 1999 год за "анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон" Роберт Манделл, которого называют одним из "отцов евро", скончался в возрасте 88 лет, сообщает Bloomberg.
"Почетный профессор Колумбийского университета Роберт Манделл скончался 4 апреля на 89-м году жизни в итальянской Тоскане, где проживал вместе с семьей", - подтвердила помощник директора программы экономических исследований Колумбийского университета София Джонсон.
Роберта Манделла считают идейным и интеллектуальным вдохновителем создания евро как единой валюты для Европы. Начиная с 60-х годов прошлого века он поддерживал идею создания общеевропейского экономического и валютного союза и создал теоретическую основу для введения евро.