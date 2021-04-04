В Израиле вакцинация побеждает коронавирус

На вечер понедельника в Израиле осталось всего 5 025 носителей коронавируса. Таковы данные Минздрава страны, сообщает 9tv.co.il.

Согласно сообщению, новых зараженных очень мало. В воскресенье анализы на коронавирус сдали 32 887 израильтян, из них инфекцию обнаружили у 193 (0,6%).

За минувшие сутки умерло пять носителей вируса – уже много месяцев суточное число умирающих в Израиле не было однозначным, отмечает издание. Всего общий список летальных случаев среди зараженных COVID-19 насчитывает 6 248. В Израиле полностью привито 4,85 миллиона человек. Первую дозу вакцины получили 5,27 миллиона израильтян.

Ранее сообщалось, что уже на следующей неделе, вероятно, Минздрав Израиля отменит обязательное ношение масок на открытых пространствах.