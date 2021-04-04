«Интересы родины превыше всего»: иорданский принц решил доверить свою судьбу королю

Бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн, которого подозревают в участии в заговоре против своего брата короля Абдаллы II, признался в верности монарху. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление королевского двора.

«Я отдаю себя в руки его величества короля. Я останусь верен Конституции Иорданского Хашимитского королевства и всегда буду помогать и поддерживать его величество короля и его наследного принца», — говорится в письме, подписанном принцем Хамзой.