«Интересы родины превыше всего»: иорданский принц решил доверить свою судьбу королю
Бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн, которого подозревают в участии в заговоре против своего брата короля Абдаллы II, признался в верности монарху. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление королевского двора.
«Я отдаю себя в руки его величества короля. Я останусь верен Конституции Иорданского Хашимитского королевства и всегда буду помогать и поддерживать его величество короля и его наследного принца», — говорится в письме, подписанном принцем Хамзой.
Отмечается, что принц подписал это письмо в понедельник после встречи с дядей короля принцем Хасаном и другими членами королевской семьи.
«Интересы родины должны оставаться превыше всего. Мы все должны поддержать короля в его усилиях по защите Иордании и ее национальных интересов», — добавил принц.
О раскрытом заговоре с целью свержения Абдаллы II стало известно 4 апреля. Власти арестовали 20 его участников, в том числе члена королевской семьи Шерифа Хасана бен Заида, бывшего советника короля Абдаллы II, экс-министра финансов Басема Авадаллу. Принц Хамза сообщил, что его поместили под домашний арест, отключив интернет и телефон, однако председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал-майор Юсеф аль-Хунейти эту информацию опроверг.