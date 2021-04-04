Американский суд обязал хакера из России выплатить почти $20 млн

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал выплатить компенсацию в размере $19,9 млн россиянина Андрея Тюрина, который в январе был приговорен к 12 годам тюремного заключения за киберпреступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, поступившие в электронную базу суда.

Согласно этим документам, стороны пришли к соглашению относительно суммы, которую Тюрин должен предоставить физическим и юридическим лицам, пострадавшим от его действий. В соответствии с договоренностями Тюрин "выплатит компенсацию в размере $19 952 861".

В начале января Тюрин был приговорен к 144 месяцам лишения свободы. Как заявила судья Лора Тейлор Суэйн, россиянин был вовлечен в "масштабную преступную деятельность финансового характера".

Тюрин был экстрадирован в США из Грузии в сентябре 2018 года. Американские власти предъявили ему обвинения во взломах компьютерных систем финансовых структур, брокерских контор и СМИ, специализирующихся на публикации экономической информации. Россиянин первоначально заявлял о своей невиновности. Согласно материалам суда, в сентябре 2019 года Тюрин пошел на сделку с прокуратурой. Он признал вину по нескольким пунктам обвинения.