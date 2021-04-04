Ученые: Британский штамм коронавируса представляет повышенную опасность для детей
Британский штамм коронавируса, известный как B.1.1.7, легче заражает детей и может представлять для них повышенную опасность. С таким заявлением выступил член консультативного совета по COVID-19 в администрации президента США Майкл Остерхольм.
По его словам, США могут столкнуться с «серьезными проблемами» в борьбе с пандемией до лета.
«Во время распространения предыдущих штаммов коронавируса мы не видели, чтобы дети до 8 класса часто заражались или серьезно болели. И дети не заражали так часто других членов сообщества», — сказал он, отметив, что новый штамм на 50-100% более заразен и вызывает осложнения примерно в 55% случаев.
Как сообщает Medportal.ru, ранее с аналогичным заявлением выступила специалист в области детских инфекционных заболеваний, профессор Стамбульского Университета Айпер Сомер. По ее словам, в Турции наблюдается значительный рост случаев коронавируса среди детей, который связывают с распространением штамма В.1.1.7.
Сомер отметила, что мутантный штамм поражает детей младше 9 лет. Более того, все больше регистрируется случаев мультисистемного воспалительного синдрома (MIS-C) — тяжелого заболевания, связанным с коронавирусом. Симптомы этого состояния очень похожи на редчайший синдром Кавасаки, вызывающего воспаление в сердце, легких и глазах. Кроме того, «британский» штамм нередко вызывает у детей серьезные осложнения, которые до этого регистрировались в основном у взрослых. Например, миокардит — воспаление сердечной мышцы.
«Раньше мы видели случаи заболевания в основном у детей 10, 12, 13 лет, сейчас половина наших пациентов младше девяти лет. У нас есть даже шестимесячный ребенок, который серьезно болеет. Данные из разных стран показывают, что возрастную групп от 0 до 9 лет сейчас следует рассматривать как группу высокого риска», — сказала Айпер Сомер.