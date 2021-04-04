Ученые: Британский штамм коронавируса представляет повышенную опасность для детей

Британский штамм коронавируса, известный как B.1.1.7, легче заражает детей и может представлять для них повышенную опасность. С таким заявлением выступил член консультативного совета по COVID-19 в администрации президента США Майкл Остерхольм.

По его словам, США могут столкнуться с «серьезными проблемами» в борьбе с пандемией до лета.

«Во время распространения предыдущих штаммов коронавируса мы не видели, чтобы дети до 8 класса часто заражались или серьезно болели. И дети не заражали так часто других членов сообщества», — сказал он, отметив, что новый штамм на 50-100% более заразен и вызывает осложнения примерно в 55% случаев.