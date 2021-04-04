МВД: 15 больных коронавирусом задержаны в общественных местах

В целях обеспечения выполнения требований карантинного режима, предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Азербайджана сотрудники органов внутренних дел продолжают проводить контрольно-профилактические мероприятия в Баку, а также в регионах.

Основной целью проводимых мероприятий является повышение ответственности граждан в вопросах соблюдения санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических правил.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, 5 апреля сотрудники полиции выявили и задержали в общественных местах на территории республики 15 активных пациентов с коронавирусом.

В отношении жителя Имишлинского района Э.Велиева, жителя Шабранского района Р.Агамирзаева и жителя Бардинского района А.Мамедова, которые покинули место своего жительства вопреки предписаниям врачей о необходимости прохождения лечения на дому, возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса.

Расследование в отношении других граждан продолжается.