Минэкологии: Сильный ветер в Баку стихнет к ночи
Порывистый ветер в Баку и на Апшеронском полуострове стихнет к вечеру шестого апреля, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов.
Сегодня в Баку и на Апшероне ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, с порывами до 23-28, местами - до 30 метров в секунду.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит 14-17, в Баку - 15-17 градусов тепла.
В районах Азербайджана скорость западного ветра достигнет 15-20, местами - 25-30 метров в секунду.