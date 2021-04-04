Пашинян заявил о заинтересованности Армении в российском оружии

В преддверии своего визита в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным Пашинян подчеркнул, что Армения ориентирована на широкое и долгосрочное военно-техническое сотрудничество с Россией, что, по его словам, вытекает из долгосрочных стратегических интересов двух стран.

Армения крайне заинтересована в поставках российского оружия, в частности, истребителей Су-30СМ. Об этом в интервью «Интерфакс» сказал п ремьер-министр Никол Пашинян.

«Армения крайне заинтересована в поставках из России, чтобы иметь современное и совместимое, прежде всего, с Российской Федерацией и другими союзниками по ОДКБ, вооружение и боеприпасы», — сказал армянский премьер, добавив, что в Ереване также рассчитывают на то, чтобы поставки вооружения и боеприпасов в страну осуществлялись в той же комплектации, что и для российских вооруженных сил.

Относительно приобретения истребителей Су-30СМ Пашинян также ответил утвердительно, отметив, что закупка этих самолетов предусмотрена как армяно-российскими двусторонними контрактно-договорными документами, так и программой развития национальных вооруженных сил.

Армянский лидер также подчеркнул, что досрочные парламентские выборы в Армении 20 июня не повлияют на характер отношений с Россией.