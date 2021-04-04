Генпрокуратура о причинах ареста генералов Ширинова и Шихалиева

Согласно информации, следствие установило, что Шихалиев Мовлан Мамедисмаил оглу во время работы на должности начальника Главного следственного управления МНБ вместе с находившимися в его подчинении сотрудниками сфальсифицировал улики по 9 уголовным делам, злоупотребив служебными полномочиями, совершил различные коррупционные преступления, вымогал взятки в крупном размере, путем угроз присваивал имущество и денежные средства.

Пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана распространила информацию об арестованных генералах ныне упраздненного Министерства национальной безопасности Мовлане Шихалиеве и Низами Ширинове.

Также бывший начальник военного контрразведывательного управления министерства Ширинов Низами Талыш оглу в период работы на указанной должности получал взятки в крупном размере взамен приема лиц в Академию МНБ, изменения места службы, злоупотребляя служебными полномочиями, путем угроз присваивал имущество и денежные средства.

Мовлан Шихалиев и Низами Ширинов привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу, им предъявлены обвинения по статьям 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство), ст. 294.3 (фальсификация доказательств), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки) 341.2.1, 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти). В отношении обвиняемых решением Бакинского военного суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются интенсивные следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление и привлечение к уголовной ответственности полного круга виновных лиц.