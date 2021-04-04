Япония на два года продлила запрет на любую торговлю с Северной Кореей. О соответствующем решении кабинета Есихидэ Суги сообщило агентство Kyodo.

Кроме того, санкционные меры предполагают запрет на заход в порты Японии зарегистрированных в КНДР судов, а также судов, встававших на якорь у берегов Северной Кореи.

По данным Kyodo, Токио таким образом хочет усилить давление на Пхеньян с тем, чтобы тот отказался от своих ядерных и ракетных программ, а также пошел на подвижки в ситуации с имевшими ранее место похищениями японских подданных агентами КНДР.

Ограничительные меры продлены в связи с ожидавшимся истечением срока их действия 13 апреля.

25 марта стало известно о пуске КНДР двух ракетных снарядов в сторону Японского моря. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что речь шла о баллистических ракетах. Как в свою очередь напомнило агентство Yonhap, Северной Корее резолюциями Совбеза ООН запрещено осуществлять пуски баллистических ракет. Фрагменты ракет упали за пределы исключительной экономической зоны Японии, непосредственной угрозы для этой страны, по данным японского телеканала NHK, не возникло.