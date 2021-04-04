Азербайджанские саперы ведут разминирование на освобожденных территориях

Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской армии проводят работы по очистке освобожденных от оккупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно сообщению, проводится разминирование и восстановление дорог с целью безопасного передвижения колонн автомобильной и боевой техники. Ведутся инженерные работы по прокладке новых дорог в направлении позиций наших подразделений, дислоцированных в горной местности. До сегодняшнего дня утилизировано большое количество мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Мероприятия по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях продолжаются.