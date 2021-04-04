Сотни ветеранов проходят обследование и лечение в реабилитационных учреждениях фото
В 2019-2021 годах капитально отремонтированы, реконструированы и оснащены самым современным оборудованием 12 учреждений реабилитации и социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда, эти учреждения вносят свой вклад в обеспечение участников Отечественной войны реабилитационными и социально-психологическими услугами. В послевоенный период в эти учреждения были приняты и охвачены реабилитационными и социально-психологическими услугами более 700 ветеранов. В настоящее время процесс предоставления услуг продолжается.