Убийство в Шамкире

В Шамкире произошло убийство. Сотрудники Управления полиции города Шамкир на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, сообщили в пресс-службе МВД.

Было установлено, что 5 апреля в районное управление полиции поступила информация о том, что в собственном доме с ножевыми ранениями в области груди было обнаружено тело жительницы села Ирмашлы Айбениз Алиевой.

Следствием установлено, что преступление на почве конфликта совершил родственник убитой Р.Тагиев. Он задержан и передан следствию. У Тагиева были изъяты 10 000 российских рублей, 210 манатов и 300 долларов США, которые он взял у Алиевой.

Проводится расследование.