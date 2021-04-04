Путин и Кочарян пообщались в Москве
Экс-президент Армении Роберт Кочарян во время пребывания в Москве провел беседу с президентом России Владимиром Путиным.
По информации Sputnik Армения, беседа длилась около часа, она велась в режиме онлайн из-за ситуации с коронавирусом.
Разговор Кочаряна и Путина состоялся на прошлой неделе, когда экс-президент Армении находился в Москве для участия в заседании совета директоров АФК "Система". Согласно сведениям агентства, стороны обсудили ситуацию в Армении и регионе.