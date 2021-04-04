Войска связи ВС Азербайджана и Турции начали совместные учения видео
В соответствии с планом, утвержденным президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, начались совместные тактико-специальные учения войск связи с участием азербайджанских и турецких военнослужащих, сообщает Минобороны Азербайджана.
В ходе учений военные связисты, выдвинутые в районы выполнения учебно-боевых задач, отрабатывают задачи по организации единой системы связи.
На учениях, проводимых с использованием современных средств связи и автоматизированных систем управления, выполняются задачи по организации взаимодействия войск, развертыванию полевых пунктов управления, другие мероприятия.