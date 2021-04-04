Яков Беркун рассказывает haqqin.az: Как Израиль почти победил коронавирус
Израиль, сумевший за короткий срок космическими темпами провакцинировать больше половины своего населения, теперь пожинает плоды победы над ковидом. Так, во всяком случае, считают большинство израильских врачей. В стране и правда открылись отели, моллы, рестораны, фитнес-центры, концертные залы и др. Ожили израильские аэропорты, и израильтяне получили возможность путешествовать за границу. А весь мир тем временем напряженно наблюдает - станет Израиль доказательством или, напротив, разрушением надежд на прекращение пандемии путем формирования коллективного иммунитета через массовую вакцинацию.
О том, как критически негативную ситуацию с ковидом можно обратить в оптимистично благоприятную, haqqin.az рассказал израильский профессор Яков Беркун, ведущий специалист в области педиатрии и заболеваний иммунной системы, заведующий отделением Университетского медицинского центра «Хадасса», клинической базы медицинского факультета Еврейского университета в Иерусалиме.
- Вас уже можно поздравить победой над COVİD-19 и тем, что эта инфекция больше не грозит здоровью израильтян?
- Полагаю, что относительная победа над ковидом все же одержана. Теоретически, если не будут проникать в страну какие-то мутировавшие штаммы, пандемию у нас можно считать ликвидированной. Но Израиль еще не вернулся в полной мере к допандемичной жизни. Меры предосторожности, такие как ношение масок, остаются. Есть определенные ограничения в учебном процессе. В стране примерно 9,5 млн населения, и вакцинировано больше половины. Вакцинация проводится с 16-летнего возраста. Привиты 87% человек из групп риска, то есть старше 50 лет и определенных профессий.
Определенные ограничения остаются в учебных заведениях. Обучение осуществляется по принципу капсул, то есть классы разбивают на небольшие группы, где преподают не больше четырех учителей. Занятие непосредственно в школах проходят только 3 дня в неделю, в остальные дни - онлайн, дистанционно. Практически полностью открылись кафе, рестораны, бары, торговые центры, кинотеатры, концертные залы, тренажерные залы и т.д.
Уже введен так называемый «зеленый паспорт» - документ, свидетельствующий о том, что человек вакцинирован. Его обладателей везде пропускают без ограничений. А непривитых или вообще не впускают, или они должны иметь при себе справку об отрицательном тесте на ковид, который проведен не позже, чем за 2-3 дня. Только в этом случае невакцинированный может посещать эти объекты. Но так как большинство привиты, взрослое население этих ограничений почти не ощущает. К примеру, спортзал, который я посещаю, работает в своем привычном режиме, но там только люди, имеющие «зеленый паспорт».
- Нет ли в этом определенной дискриминации - при добровольности вакцинации одних пускают в ресторан, других нет… Как в целом реагирует на «зеленый паспорт» общественность?
- Невакцинированные не попадут на концерты, в кинотеатры, любое закрытое помещение, где собирается много людей. В ресторанах они могут сидеть только в той части, которая на открытом воздухе. Есть и другие подобные ограничения. Конечно, таким положением не все довольны. Но нельзя сказать, что кто-то активно протестует, на митинги и баррикады никто, во всяком случае, не выходит. Большинство населения с пониманием отнеслось к этим мерам. Больше всего недовольных из-за того, что школы все еще функционируют не в полном объеме. Даже министр просвещения все время требует у министра здравоохранения снять ограничения с учебных заведений. Определенность в этой сфере наступит, видимо, тогда, когда компания Pfizer завершит свои исследования вакцины для детей с 12 лет. Думаю, что скоро Pfizer подаст документы на регистрацию такой вакцины. Среди родителей есть противники вакцинации детей. Они чего-то опасаются. Однако с началом вакцинации детей, для чего у Израиля имеются запасы препарата, население уже вплотную приблизится к формированию коллективного иммунитета.
- Сколько процентов населения Израиля уже имеет антитела к ковиду, то есть вакцинированных и переболевших?
- У нас 5 млн человек получили все две вакцины. Переболели около 800 тысяч населения. Таким образом, примерно 60% имеет иммунитет. Есть и те, кто и переболел, и вакцинировался. Наш минздрав уверен, что получившие две вакцины лучше защищены, чем те, кто переболел, поэтому рекомендует тем, кто переболел больше, чем три месяца назад, прививаться.
- Но ведь говорят, что у переболевших антитела лучше, чем у вакцинированных…
- Это так, и, по моему личному мнению, переболевшим нет необходимости еще и вакцинироваться. В данном случае минздрав советует переболевшим прививаться одной порцией вакцины. Всем остальным обязательны, как положено, двукратные инъекции.
- Как далеко до перспективы нулевого заражения ковидом?
- Сейчас в Израиле в среднем 300 новых случаев заражения ковидом в день. На пике волны число новых заражений доходило до 8-10 тысяч в день. Всего активных больных, большинство из которых остаются дома, около 6 500 человек. На пике же пандемии количество активных больных достигло 83 тысяч. Летальность снизилась до 15 человек в сутки. Коэффициент R (показатель, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции) снизился до 0,6. Количество случаев тяжелого течения ковида снизилось в 4 раза. На пике волны ковида медицинские службы регистрировали до 1 200 тяжелых больных. Резко снизилась и смертность. Поэтому некоторые клиники закрыли ковидные отделения.
- Полагаете, это результат массовой иммунизации?
- Абсолютно не сомневаюсь. Результат вакцинации - максимальное ограничение возможностей для вируса найти незащищенного человека.
- Предполагается ли открыть границы, пустить туристов?
- В израильские суды поступило немало исков от людей, которые застряли за границей, так как власти закрыли въезд в страну. Верховный суд Израиля посчитал этот запрет незаконным и постановил, чтобы границы открыли. Но сейчас есть опасения, что в страну попадут различные штаммы мутировавшего вируса. Израильтяне, застрявшие за границей из-за пандемии, возвращаются, но запрет на иностранных туристов остается в силе. По возвращении граждане должны быть на карантине две недели. Но народ, как и везде, недисциплинированный и частенько нарушает запрет на выход из дома. Раньше с этим боролись тем, что всех приехавших селили в гостиницах, где их можно было контролировать. Сейчас надевают электронные браслеты, как это делается для осужденных, чтобы отслеживать передвижение. Но браслетов на всех не хватает, и вопрос остается актуальным.
Каждые две недели в Израиле очередной этап ликвидации ограничений. Вакцинированные люди практически вернулись к прежней, обычной жизни. Дальше, скорее всего, начнется вакцинация детей. Ну и, конечно, надо будет решить вопрос полного открытия границ. Кстати, вакцинированным с «зелеными паспортами» разрешены туристические поездки в страны с невысокой заболеваемостью ковидом. Израиль заключил соответствующие договора с Грузией, Грецией, Кипром и некоторыми другими странами.
- Избавила ли массовая иммунизация от вконец утомившей всех тенденции: государство ослабляет антиковидные ограничения – повышается зараженность, государство ужесточает запреты - снижается число зараженных. И так все по кругу. В Израиле уже не будет очередных волн ковида?
- Еще недавно все эти жесткие меры действовали. Пустые улицы, закрытые предприятия, комендантский час и др. Население заверяли, что надо потерпеть - будут вакцины и жизнь вернется в нормальное русло. Так и получилось. Замечательно, что купили достаточное количество вакцин и удалось провести массовую вакцинацию. Тенденции локдаун - меньше ковида, послабление - повышение заражения не будет, если не появится какая-то новая мутация, устойчивая к вакцине. Надеюсь, ее не будет, но даже если появится, то после массовой вакцинации люди не будут так тяжело болеть, как раньше. Мое личное мнение, что иммунитет сделает так, что в случае заражения мутировавшим вирусом люди легко перенесут инфекцию.
- А 60% вакцинированного населения хватит для коллективного иммунитета? В Азербайджане примерно такое количество населения, как в Израиле, но желания массово прививаться не заметно…
- Здесь не все так однозначно. Когда в начале 2020 года в мире бушевала оригинальная уханьская мутация вируса, то считалось, что достаточно 60-70% вакцинированного населения, чтобы остановить инфекцию. Но сейчас, скажем, в Израиле, в основном более заразная британская мутация. Более 80% новых случаев заражений приходится на нее. И поэтому врачи приходят к выводу, что для коллективного иммунитета следует привить уже не 60% или 70%, а 80% населения.
- Какой ключевой фактор подтолкнул людей в массовом порядке вакцинироваться? Говорят, наряду с просвещением были креативные идеи - в барах крупных городов предлагали вакцинированным бесплатно кружку пива с закуской…
- Нет, это скорее всего шутка наших журналистов. Думаю, что ни в коем случае нельзя принимать законы о принудительной вакцинации. А у нас были такие разговоры. Лучший фактор - это поощрение вакцинации путем «зеленого паспорта». Есть такой паспорт – пожалуйста, можешь свободно пойти в ресторан, торговый центр, на концерт и т.д. У нас перед началом кампании активакцинщики протестовали, пугали людей разными страшилками. Но потом все стали буквально ломиться в прививочные пункты. Дело в том, что люди в прямом эфире по телевидению могли видеть, как вакцинируются члены правительства, депутаты парламента, сами врачи, и население стало проявлять доверие и ответственность. Так всегда бывает - вначале боятся, но потом приходит разумный подход.