Яков Беркун рассказывает haqqin.az: Как Израиль почти победил коронавирус

О том, как критически негативную ситуацию с ковидом можно обратить в оптимистично благоприятную, haqqin.az рассказал израильский профессор Яков Беркун, ведущий специалист в области педиатрии и заболеваний иммунной системы, заведующий отделением Университетского медицинского центра «Хадасса», клинической базы медицинского факультета Еврейского университета в Иерусалиме.

Израиль, сумевший за короткий срок космическими темпами провакцинировать больше половины своего населения, теперь пожинает плоды победы над ковидом. Так, во всяком случае, считают большинство израильских врачей. В стране и правда открылись отели, моллы, рестораны, фитнес-центры, концертные залы и др. Ожили израильские аэропорты, и израильтяне получили возможность путешествовать за границу. А весь мир тем временем напряженно наблюдает - станет Израиль доказательством или, напротив, разрушением надежд на прекращение пандемии путем формирования коллективного иммунитета через массовую вакцинацию.

- Вас уже можно поздравить победой над COVİD-19 и тем, что эта инфекция больше не грозит здоровью израильтян?

- Полагаю, что относительная победа над ковидом все же одержана. Теоретически, если не будут проникать в страну какие-то мутировавшие штаммы, пандемию у нас можно считать ликвидированной. Но Израиль еще не вернулся в полной мере к допандемичной жизни. Меры предосторожности, такие как ношение масок, остаются. Есть определенные ограничения в учебном процессе. В стране примерно 9,5 млн населения, и вакцинировано больше половины. Вакцинация проводится с 16-летнего возраста. Привиты 87% человек из групп риска, то есть старше 50 лет и определенных профессий.

Определенные ограничения остаются в учебных заведениях. Обучение осуществляется по принципу капсул, то есть классы разбивают на небольшие группы, где преподают не больше четырех учителей. Занятие непосредственно в школах проходят только 3 дня в неделю, в остальные дни - онлайн, дистанционно. Практически полностью открылись кафе, рестораны, бары, торговые центры, кинотеатры, концертные залы, тренажерные залы и т.д.

Уже введен так называемый «зеленый паспорт» - документ, свидетельствующий о том, что человек вакцинирован. Его обладателей везде пропускают без ограничений. А непривитых или вообще не впускают, или они должны иметь при себе справку об отрицательном тесте на ковид, который проведен не позже, чем за 2-3 дня. Только в этом случае невакцинированный может посещать эти объекты. Но так как большинство привиты, взрослое население этих ограничений почти не ощущает. К примеру, спортзал, который я посещаю, работает в своем привычном режиме, но там только люди, имеющие «зеленый паспорт».

- Нет ли в этом определенной дискриминации - при добровольности вакцинации одних пускают в ресторан, других нет… Как в целом реагирует на «зеленый паспорт» общественность?

- Невакцинированные не попадут на концерты, в кинотеатры, любое закрытое помещение, где собирается много людей. В ресторанах они могут сидеть только в той части, которая на открытом воздухе. Есть и другие подобные ограничения. Конечно, таким положением не все довольны. Но нельзя сказать, что кто-то активно протестует, на митинги и баррикады никто, во всяком случае, не выходит. Большинство населения с пониманием отнеслось к этим мерам. Больше всего недовольных из-за того, что школы все еще функционируют не в полном объеме. Даже министр просвещения все время требует у министра здравоохранения снять ограничения с учебных заведений. Определенность в этой сфере наступит, видимо, тогда, когда компания Pfizer завершит свои исследования вакцины для детей с 12 лет. Думаю, что скоро Pfizer подаст документы на регистрацию такой вакцины. Среди родителей есть противники вакцинации детей. Они чего-то опасаются. Однако с началом вакцинации детей, для чего у Израиля имеются запасы препарата, население уже вплотную приблизится к формированию коллективного иммунитета.

- Сколько процентов населения Израиля уже имеет антитела к ковиду, то есть вакцинированных и переболевших?

- У нас 5 млн человек получили все две вакцины. Переболели около 800 тысяч населения. Таким образом, примерно 60% имеет иммунитет. Есть и те, кто и переболел, и вакцинировался. Наш минздрав уверен, что получившие две вакцины лучше защищены, чем те, кто переболел, поэтому рекомендует тем, кто переболел больше, чем три месяца назад, прививаться.

- Но ведь говорят, что у переболевших антитела лучше, чем у вакцинированных…

- Это так, и, по моему личному мнению, переболевшим нет необходимости еще и вакцинироваться. В данном случае минздрав советует переболевшим прививаться одной порцией вакцины. Всем остальным обязательны, как положено, двукратные инъекции.

- Как далеко до перспективы нулевого заражения ковидом?

- Сейчас в Израиле в среднем 300 новых случаев заражения ковидом в день. На пике волны число новых заражений доходило до 8-10 тысяч в день. Всего активных больных, большинство из которых остаются дома, около 6 500 человек. На пике же пандемии количество активных больных достигло 83 тысяч. Летальность снизилась до 15 человек в сутки. Коэффициент R (показатель, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции) снизился до 0,6. Количество случаев тяжелого течения ковида снизилось в 4 раза. На пике волны ковида медицинские службы регистрировали до 1 200 тяжелых больных. Резко снизилась и смертность. Поэтому некоторые клиники закрыли ковидные отделения.

- Полагаете, это результат массовой иммунизации?

- Абсолютно не сомневаюсь. Результат вакцинации - максимальное ограничение возможностей для вируса найти незащищенного человека.

- Предполагается ли открыть границы, пустить туристов?

- В израильские суды поступило немало исков от людей, которые застряли за границей, так как власти закрыли въезд в страну. Верховный суд Израиля посчитал этот запрет незаконным и постановил, чтобы границы открыли. Но сейчас есть опасения, что в страну попадут различные штаммы мутировавшего вируса. Израильтяне, застрявшие за границей из-за пандемии, возвращаются, но запрет на иностранных туристов остается в силе. По возвращении граждане должны быть на карантине две недели. Но народ, как и везде, недисциплинированный и частенько нарушает запрет на выход из дома. Раньше с этим боролись тем, что всех приехавших селили в гостиницах, где их можно было контролировать. Сейчас надевают электронные браслеты, как это делается для осужденных, чтобы отслеживать передвижение. Но браслетов на всех не хватает, и вопрос остается актуальным.

Каждые две недели в Израиле очередной этап ликвидации ограничений. Вакцинированные люди практически вернулись к прежней, обычной жизни. Дальше, скорее всего, начнется вакцинация детей. Ну и, конечно, надо будет решить вопрос полного открытия границ. Кстати, вакцинированным с «зелеными паспортами» разрешены туристические поездки в страны с невысокой заболеваемостью ковидом. Израиль заключил соответствующие договора с Грузией, Грецией, Кипром и некоторыми другими странами.

- Избавила ли массовая иммунизация от вконец утомившей всех тенденции: государство ослабляет антиковидные ограничения – повышается зараженность, государство ужесточает запреты - снижается число зараженных. И так все по кругу. В Израиле уже не будет очередных волн ковида?

- Еще недавно все эти жесткие меры действовали. Пустые улицы, закрытые предприятия, комендантский час и др. Население заверяли, что надо потерпеть - будут вакцины и жизнь вернется в нормальное русло. Так и получилось. Замечательно, что купили достаточное количество вакцин и удалось провести массовую вакцинацию. Тенденции локдаун - меньше ковида, послабление - повышение заражения не будет, если не появится какая-то новая мутация, устойчивая к вакцине. Надеюсь, ее не будет, но даже если появится, то после массовой вакцинации люди не будут так тяжело болеть, как раньше. Мое личное мнение, что иммунитет сделает так, что в случае заражения мутировавшим вирусом люди легко перенесут инфекцию.

- А 60% вакцинированного населения хватит для коллективного иммунитета? В Азербайджане примерно такое количество населения, как в Израиле, но желания массово прививаться не заметно…

- Здесь не все так однозначно. Когда в начале 2020 года в мире бушевала оригинальная уханьская мутация вируса, то считалось, что достаточно 60-70% вакцинированного населения, чтобы остановить инфекцию. Но сейчас, скажем, в Израиле, в основном более заразная британская мутация. Более 80% новых случаев заражений приходится на нее. И поэтому врачи приходят к выводу, что для коллективного иммунитета следует привить уже не 60% или 70%, а 80% населения.

- Какой ключевой фактор подтолкнул людей в массовом порядке вакцинироваться? Говорят, наряду с просвещением были креативные идеи - в барах крупных городов предлагали вакцинированным бесплатно кружку пива с закуской…

- Нет, это скорее всего шутка наших журналистов. Думаю, что ни в коем случае нельзя принимать законы о принудительной вакцинации. А у нас были такие разговоры. Лучший фактор - это поощрение вакцинации путем «зеленого паспорта». Есть такой паспорт – пожалуйста, можешь свободно пойти в ресторан, торговый центр, на концерт и т.д. У нас перед началом кампании активакцинщики протестовали, пугали людей разными страшилками. Но потом все стали буквально ломиться в прививочные пункты. Дело в том, что люди в прямом эфире по телевидению могли видеть, как вакцинируются члены правительства, депутаты парламента, сами врачи, и население стало проявлять доверие и ответственность. Так всегда бывает - вначале боятся, но потом приходит разумный подход.