Правящая партия премьер-министра Бойко Борисова ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») удержала лидерство и получила около 25 процентов голосов. На втором месте Социалистическая партия, находящаяся в оппозиции, у нее 17,6%. Это пока предварительная информация на основании социологического опроса избирателей на выходе с участков.

Прошедшие в Болгарии парламентские выборы не принесли больших сюрпризов, кроме, пожалуй, одного. Серьезный результат показала политическая партия «Есть такой народ» во главе с шоуменом Слави Трифоновым. Уставшие от традиционных политиков люди отдают свои голоса лидерам и силам, демонстративно не связанным с истеблишментом.

А вот третьей идет с результатом 15,2% партия Слави Трифонова. Ей не удалось обойти, судя по всему, старожилов политической сцены Болгарии – ГЕРБ и социалистов, но люди настолько устали от громких коррупционных скандалов, которые сопровождают их деятельность, что в весьма значительном количестве проголосовали за проект, которым руководит музыкант и актер.

54-летний Трифонов известен всей Болгарии как музыкант из группы «Ку-ку бенд», которая исполняет как этническую музыку, так и поп-рок, панк. С конца 90-х он продюсировал и вел множество телевизионных шоу, этим же занимается и сейчас, но уже совмещая с политической деятельностью: в 2019 году Слави основал свою партию «Есть такой народ». Уже в ее название заложено противопоставление народа и власти, и ЕТН активно с тех пор участвует в массовых протестных мероприятиях. После выборов от этого образа Трифонов отказываться, по его словам, не собирается.

«Обычно после выборов все партии объявляют себя победителями. Сегодня победители - это вы! Вы потребовали власти, и перемены неизбежны», - написал он на своей странице в фейсбуке. О том, что партия не пойдет на союз ни с ГЕРБ, ни с социалистами, заявил заместитель Трифонова Тошко Йорданов: «Мы не будем этого делать, потому что мы, в отличие от них, не лжем».

Первый, кто приходит в голову при сравнении, - это украинский шоумен Владимир Зеленский, ставший президентом, но все же ближе по уровню и месту в политике польский рок-музыкант Павел Кукиз, который на президента Польши в 2015 году набрал 21% голосов и занял третье место. На выборах в Сейм в том же году его партия «Кукиз’15» объединилась с ультраправым «Национальным движением» и сходу получила 42 места в польском парламенте. Правда, уже на следующих выборах у них осталось лишь 16 мест.