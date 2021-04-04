Джейхун Наджафов, собкор 12:55

Перипетии судебной тяжбы гражданина Британии и России Андрея Руденко, начавшихся с расторжения брака с Фаридой Мамедовой, дочерью профессора-культуролога Фуада Мамедова, похоже, бесконечны, и haqqin.az приходится раз за разом возвращаться к этой неприглядной не только для семьи известного ученого, но и для некоторых органов страны истории. Так почему суд никак не может расставить точки на i в этом, казалось бы, банальном семейном деле? Впрочем, для нас, воспитанных в традициях Востока, из которых, признаемся, не все в современном мире приемлемы, в этом нет ничего удивительного. Ну как, скажите, какой-то там никому не известный приезжий господин посмел тягаться с известным в стране человеком? Даже если у этого человека и не самая лучшая репутация...

А вот Руденко, россиянину по происхождению и британцу по гражданской принадлежности, непонятно, как можно так вольно обращаться с законом, перенося на него свои ментальные особенности. В Европе, безусловно, тоже много спорных традиций, но к законам там относятся с несомненным уважением. И тем более удивляет иностранца, за годы, проведенные в Азербайджане, искренне полюбившего и нашу страну и ее гостеприимный, открытый народ (он даже пытался попасть на фронт и воевать за освобождение азербайджанских земель), что игнорируются так почитаемые у нас семейные ценности, интересы детей. А главное, какое отношение социальный статус гражданина имеет к судебному решению, почему закон пасует перед громким именем? Столкнувшись с «особенностями» азербайджанского судопроизводства, Андрей Руденко вынес свое представление о его законности и беспристрастности, потому дадим слово ему, человеку со стороны, испытавшему на себе менталитет чиновников некоторых наших госорганов. Разумеется, особо рьяные «патриоты» обрушат на наше издание поток возмущения, мол, с какой стати предоставили трибуну иностранцу, критикующему наши устои, но немало и тех, кто объективно относится к его выводам, в чем мы убедились по откликам на предыдущие материалы об этой затянувшейся семейной распре. Итак, слушаем Руденко: «На судебное руководство давят, в сою очередь, еще более высокопоставленные персоны - депутаты Милли Меджлиса, министерские чиновники и т.д. Мне и моему адвокату известно, что в ходе моего бракоразводного процесса председателю районного суда звонили два депутата и несколько функционеров из других госструктур с требованием решить вопрос в пользу Мамедовой, моей бывшей жены и дочки профессора. Получается, что кумовство в судебной системе страны – устоявшаяся архаичная практика. К функционеру обращаются просители из приближенных или «протапшованных», те же Мамедовы в моем случае, и требуют учесть их регалии, связи, возраст, всячески очерняя при этом оппонента. Функционер воздействует на председателя суда, а тот – на судью. Во что это выливается для оппонента «тапшовщиков», видно на моем примере. Суд нисколько не реагирует на мои доказательство – документы, показания свидетелей и др., все заслоняет мифический статус ученого с именем. Но ведь это же имеет и серьёзные последствия для общества и государства. Мне удалось поймать Мамедовых за руку. С доказательствами можно ознакомится по ссылке в моeм блоге: https://andrewrudenko.blogspot.com/2021/03/blog-post_15.html. Поясню, что там приведено их обращение с просьбой содействовать к одному из депутатов и письмо «с рекомендациями» этого народного избранника председателю Ясамальского суда. Представлен и мой ответ депутату.