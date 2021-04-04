Мамед Эфендиев, отдел экономики 13:09

Снижение предсказуемости политики США ставит под сомнение надежность и удобство использования доллара во взаиморасчетах. Как заявил замглавы МИД России Александр Панкин в интервью РИА Новости, сокращение использования доллара во взаиморасчетах по торговым операциям стало объективной реакцией на сложившуюся в настоящее время геополитическую реальность. По логике Москвы, в условиях глобального давления доллара страны и компании вынуждены принимать меры, призванные минимизировать экономические потери и риски при проведении транзакций, и проявляют заинтересованность в развитии альтернативных механизмов взаиморасчетов. В этом свете расширение использования национальных денежных единиц в торговых операциях с другими государствами приобретает все большую актуальность и становится важным направлением текущей внешнеэкономической повестки.

США своей политикой санкций подрывают доверие к доллару, снижают вложения в американский госдолг и сами способствуют увеличению объемов внешней торговли в рублях, юанях и других валютах. В то же время политика дедолларизации экономики не предполагает запрета на хождение американской валюты. Россия постепенно преодолевает зависимость от доллара, в том числе с помощью перехода на расчеты в национальных валютах в рамках ЕАЭС, а также пересмотра валютной структуры средств Фонда национального благосостояния. Вопрос ухода от долларовых расчетов впервые озвучен как официальный курс. Фактически Россия объявила о начале выстраивания системы расчетов без использования валюты США. Это потребует значительного времени (4-5 лет), так как по сути нужно поменять много формировавшихся десятилетиями деловых торговых и банковских практик. Теперь для этого появились все условия. Так, накоплены запасы золота для обеспечения рубля, снижены вложения в активы, номинированные в долларах, снижен уровень государственного и частного долга в долларах, запущена своя платежная система. А тут еще желание торговых партнеров уходить от доллара после жестких заявлений президента США Джо Байдена для активации всего этого процесса.

США все сложнее паразитировать на мировой экономике, выпуская в оборот огромные потоки долларов для международных расчетов – такой механизм позволяет увеличивать рекордный долг страны для покрытия огромного дефицита бюджета. Доля доллара в международных валютных резервах центробанков стран упала до 59,02% в четвертом квартале прошлого года с 60,49% в третьем и снижается три квартала подряд. Доля евро увеличилась до максимума с 2014 года – до 21,24% в четвертом квартале с 20,53% в третьем квартале. А доля китайского юаня выросла до 2,25% с 2,14% кварталом ранее, она растет четвертый подряд квартал. Правда, в этом году позиции доллара стали укрепляться. К тому же 88% всех сделок проходит в долларах. И как бы ни мозолил доллар Москве глаза, ей от него отказаться в ближайшие несколько лет кажется неосуществимым делом, даже при всем ее желании. Так, кстати, считают и российские эксперты. Но официальная Москва идет еще дальше и не скрывает своих намерений. Тот же Панкин утверждает, что платежная система SWIFT, которую США используют для шантажа и политического давления, что вынудило страны искать альтернативу для международных расчетов, в скором времени прекратит свое существование.