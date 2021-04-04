Представители ОИС совершили намаз в мечети Агдама обновлено; фото, видео
Представители Организации исламского сотрудничества (ОИС) находятся с визитом в Агдаме.
Как передает Trend, в рамках визита делегация ОИС побывала в агдамской Джума-мечети, совершила там намаз.
Напомним, что пятого апреля начался визит в Азербайджан постоянных представителей Контактной группы ОИС по агрессии Армении против Азербайджана.
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Представители Организации исламского сотрудничества (ОИС) находятся в Агдаме, сообщает Trend.
Делегация планирует посетить Джума-мечеть, городское кладбище, автовокзал.
Напомним, 5 апреля начался визит в Азербайджан постоянных представителей стран, входящих в Контактную группу ОИС по агрессии Армении против Азербайджана.