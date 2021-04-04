Вот совсем свежий пример – накануне был освобожден от должности председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Ахмед Ахмедзаде. Чиновник-долгожитель возглавлял это ведомство почти тридцать лет подряд, но оставил своему преемнику Зауру Микаилову хозяйство, напоминающее советскую эпоху. Уже тогда одно из ведущих министерств республики - мелиорации и водного хозяйства ежегодно строило десятки километров бетонированных оросительных каналов, проводило дорогостоящие работы по обвалованию их во избежание разливов. И думалось, что вскоре у нас не останется уже земляных каналов и можно будет позабыть об обваловании.

Сколько президент Ильхам Алиев предупреждал азербайджанских чиновников о необходимости перевода всего хозяйства страны на передовые рельсы, а каждый раз приходится сталкиваться с новыми их причудами. И не мудрено, что глава государства в последнее время прощается с теми из них, кто никак не может осознать важность внедрения передовых технологий и методов работы. И приходится президенту напоминать об этом уже пришедшим им на смену новым молодым руководителям.

Да, об обваловании мы, пожалуй, уже действительно забыли. Воды не хватает не только для затопления окружающих территорий, но и просто для полива полей. А вот земляные каналы, которые в мире практиковались до середины прошлого века, у нас остались. И об этом, кстати, сказал сам Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Зауром Микаиловым в связи с назначением его председателем ОАО. Глава государства потребовал у нового главного мелиоратора избавить страну от земляных каналов.

Подавляющее большинство наших каналов проложено в советское время, большая часть земляных каналов функционирует и сегодня. Они часто засоряются, не позволяют пропускать воду в желаемом объеме, допускают большие потери с одновременным засолением почвы. Президент поручил определить, какие технологии взамен этого надо завезти, наладить тесные контакты с ведущими компаниями мира, воспользоваться опытом стран с таким же климатом, как у нас. Немало стран, где водных ресурсов меньше, чем у нас, но урожайность там значительно выше. Он отметил необходимость принятия госпрограммы, чтобы в предстоящие годы применять в стране самые современные принципы в этой сфере.

Да, если глава государства говорит, что отныне мы не можем проводить мелиоративные меры, как говорится, дедовскими методами, то это уже говорит о пагубном положении в этой сфере. Многие в ходе зарубежных поездок в близкие к нам Турцию, Израиль и в знойный Дубай обращают внимание на отсутствие там каналов и привычных нам шлангов для полива деревьев и газонов. Здесь давно налажено точечное капельное орошение, когда достигается высокая эффективность при минимальном расходе воды. И нам срочно надо перенимать такие передовые методы – иначе можем остаться и без воды, и без урожая. Об этом накануне красноречиво и убедительно говорил президент на встрече с новым главой отраслевой структуры.

Царящая же у нас картина имеет лишь одно название – бесхозяйственность. И дело не только в наличии земляных каналов. Помнится, как в разгар прошлогодней засухи глава государства не мог точно выяснить у чиновников объем водных запасов страны. Страна, испытывающая недостаток воды, не имела даже водного баланса. И это при наличии нескольких крупных госструктур, ответственных и использующих эту воду. Здесь и «Азерсу», и Минэкологии и природных ресурсов, и «Азерэнержи», и, конечно же, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство». Правда, с тех пор приняты серьезные меры для предотвращения такой картины впредь. Но последнее ведомство, видимо, так и не смогло перестроить свою работу, о чем в привычной манере и напомнил глава государства.

- В Азербайджан должны быть завезены самые современные технологии, существующие в мире в этой области, необходимо рационально пользоваться водой, - подчеркнул Ильхам Алиев. - Одна из существующих у нас проблем – большой объем потерь. Эти потери в ряде случаев имеют естественный характер, но порой происходят из-за халатности. Отсутствие учета, конечно, осложняет нашу работу. Поэтому необходимо вести полный учет. Объем воды, поступающей в наши водохранилища и вытекающей оттуда, до недавних месяцев не учитывался. Мы не имели возможности проводить правильный анализ, прогнозировать. Поэтому сокращение потерь является одной из важнейших проблем.

Как видно, предстоящие задачи заключаются не в простом искоренении земляных каналов. Масштабы их куда шире – добиться рационального расхода воды во всех сферах, сокращения ее потерь. А для этого требуется не только современное оборудование и новейшая технология. Нужны и люди, умеющие думать и работать в соответствии с новыми требованиями. Не исключено, что в скором времени мы станем свидетелями подобных оргвыводов и в других ведомствах. Необходимо наладить полный учет поступающей из всех источников воды, осуществлять строгий контроль за ее расходом.