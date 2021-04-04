Сколько чиновника ни предупреждай… по следам выступлений президента
Сколько президент Ильхам Алиев предупреждал азербайджанских чиновников о необходимости перевода всего хозяйства страны на передовые рельсы, а каждый раз приходится сталкиваться с новыми их причудами. И не мудрено, что глава государства в последнее время прощается с теми из них, кто никак не может осознать важность внедрения передовых технологий и методов работы. И приходится президенту напоминать об этом уже пришедшим им на смену новым молодым руководителям.
Вот совсем свежий пример – накануне был освобожден от должности председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Ахмед Ахмедзаде. Чиновник-долгожитель возглавлял это ведомство почти тридцать лет подряд, но оставил своему преемнику Зауру Микаилову хозяйство, напоминающее советскую эпоху. Уже тогда одно из ведущих министерств республики - мелиорации и водного хозяйства ежегодно строило десятки километров бетонированных оросительных каналов, проводило дорогостоящие работы по обвалованию их во избежание разливов. И думалось, что вскоре у нас не останется уже земляных каналов и можно будет позабыть об обваловании.
Да, об обваловании мы, пожалуй, уже действительно забыли. Воды не хватает не только для затопления окружающих территорий, но и просто для полива полей. А вот земляные каналы, которые в мире практиковались до середины прошлого века, у нас остались. И об этом, кстати, сказал сам Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Зауром Микаиловым в связи с назначением его председателем ОАО. Глава государства потребовал у нового главного мелиоратора избавить страну от земляных каналов.
Подавляющее большинство наших каналов проложено в советское время, большая часть земляных каналов функционирует и сегодня. Они часто засоряются, не позволяют пропускать воду в желаемом объеме, допускают большие потери с одновременным засолением почвы. Президент поручил определить, какие технологии взамен этого надо завезти, наладить тесные контакты с ведущими компаниями мира, воспользоваться опытом стран с таким же климатом, как у нас. Немало стран, где водных ресурсов меньше, чем у нас, но урожайность там значительно выше. Он отметил необходимость принятия госпрограммы, чтобы в предстоящие годы применять в стране самые современные принципы в этой сфере.
Да, если глава государства говорит, что отныне мы не можем проводить мелиоративные меры, как говорится, дедовскими методами, то это уже говорит о пагубном положении в этой сфере. Многие в ходе зарубежных поездок в близкие к нам Турцию, Израиль и в знойный Дубай обращают внимание на отсутствие там каналов и привычных нам шлангов для полива деревьев и газонов. Здесь давно налажено точечное капельное орошение, когда достигается высокая эффективность при минимальном расходе воды. И нам срочно надо перенимать такие передовые методы – иначе можем остаться и без воды, и без урожая. Об этом накануне красноречиво и убедительно говорил президент на встрече с новым главой отраслевой структуры.
Царящая же у нас картина имеет лишь одно название – бесхозяйственность. И дело не только в наличии земляных каналов. Помнится, как в разгар прошлогодней засухи глава государства не мог точно выяснить у чиновников объем водных запасов страны. Страна, испытывающая недостаток воды, не имела даже водного баланса. И это при наличии нескольких крупных госструктур, ответственных и использующих эту воду. Здесь и «Азерсу», и Минэкологии и природных ресурсов, и «Азерэнержи», и, конечно же, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство». Правда, с тех пор приняты серьезные меры для предотвращения такой картины впредь. Но последнее ведомство, видимо, так и не смогло перестроить свою работу, о чем в привычной манере и напомнил глава государства.
- В Азербайджан должны быть завезены самые современные технологии, существующие в мире в этой области, необходимо рационально пользоваться водой, - подчеркнул Ильхам Алиев. - Одна из существующих у нас проблем – большой объем потерь. Эти потери в ряде случаев имеют естественный характер, но порой происходят из-за халатности. Отсутствие учета, конечно, осложняет нашу работу. Поэтому необходимо вести полный учет. Объем воды, поступающей в наши водохранилища и вытекающей оттуда, до недавних месяцев не учитывался. Мы не имели возможности проводить правильный анализ, прогнозировать. Поэтому сокращение потерь является одной из важнейших проблем.
Как видно, предстоящие задачи заключаются не в простом искоренении земляных каналов. Масштабы их куда шире – добиться рационального расхода воды во всех сферах, сокращения ее потерь. А для этого требуется не только современное оборудование и новейшая технология. Нужны и люди, умеющие думать и работать в соответствии с новыми требованиями. Не исключено, что в скором времени мы станем свидетелями подобных оргвыводов и в других ведомствах. Необходимо наладить полный учет поступающей из всех источников воды, осуществлять строгий контроль за ее расходом.