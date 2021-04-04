Отдел международной информации и политики 13:30

Haqqin.az следит за развитием событий и ситуацией в Юго-Восточной Азии, где обозначилась серьезная конфронтация между Китаем и другими странами региона, прежде всего с Японией и Тайванем. Напряжение там не спадает. Министр иностранных дел КНР Ван И в понедельник предупредил своего японского коллегу Тошимицу Мотеги о слишком близких отношениях с Соединенными Штатами Америки, особенно союзе, направленном против Китая. Это предостережение прозвучало накануне визита премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги в Вашингтон.

Лидер Страны Восходящего Солнца должен прибыть в американскую столицу для переговоров с президентом Джо Байденом 16 апреля. Для хозяина Белого дома это будет первая встреча с руководителем другого государства с момента занятия им президентского кресла в январе. Как гласит документ МИД Китая, Ван И заявил, что Китай и Япония должны «обеспечить, чтобы их двусторонние отношения не были вплетены в так называемую конфронтацию между великими державами». Далее там говорится: «Китай надеется, что Япония как независимое государство будет уважать развитие Китая объективным и рациональным способом, вместо того чтобы давать себя обмануть определенным государствам, имеющим искаженный образ Китая». В то же время Т.Мотеги поднял — как проинформировал МИД Японии - вопрос прав человека в контексте ситуации с уйгурским мусульманским меньшинством в китайском Синьцзяне и будущего демократии в Гонконге. Assotiated Press обращает внимание на то, что оба вопроса имеют большое значение для Байдена, который, в отличие от своего предшественника Трампа, считает приоритетным восстановление связей с союзниками в Азии и Европе перед лицом возрастающей мощи Китая. Мотеги выступил также — как сообщило AP - против присутствия китайских кораблей в районе необитаемых островков, контролируемых Японией в Южно-Китайском море. Китай же наращивает свои претензии на эти острова.