Китай предостерегает Японию от союза с США наш обзор

Отдел международной информации и политики

Haqqin.az следит за развитием событий и ситуацией в Юго-Восточной Азии, где обозначилась серьезная конфронтация между Китаем и другими странами региона, прежде всего с Японией и Тайванем. Напряжение там не спадает.

Министр иностранных дел КНР Ван И в понедельник предупредил своего японского коллегу Тошимицу Мотеги о слишком близких отношениях с Соединенными Штатами Америки, особенно союзе, направленном против Китая. Это предостережение прозвучало накануне визита премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги в Вашингтон.

глава МИД Китая Ван И предупредил своего японского коллегу о слишком близких отношениях с США

Лидер Страны Восходящего Солнца должен прибыть в американскую столицу для переговоров с президентом Джо Байденом 16 апреля. Для хозяина Белого дома это будет первая встреча с руководителем другого государства с момента занятия им президентского кресла в январе.

Как гласит документ МИД Китая, Ван И заявил, что Китай и Япония должны «обеспечить, чтобы их двусторонние отношения не были вплетены в так называемую конфронтацию между великими державами».

Далее там говорится: «Китай надеется, что Япония как независимое государство будет уважать развитие Китая объективным и рациональным способом, вместо того чтобы давать себя обмануть определенным государствам, имеющим искаженный образ Китая».

В то же время Т.Мотеги поднял — как проинформировал МИД Японии - вопрос прав человека в контексте ситуации с уйгурским мусульманским меньшинством в китайском Синьцзяне и будущего демократии в Гонконге.

Assotiated Press обращает внимание на то, что оба вопроса имеют большое значение для Байдена, который, в отличие от своего предшественника Трампа, считает приоритетным восстановление связей с союзниками в Азии и Европе перед лицом возрастающей мощи Китая.

Мотеги выступил также — как сообщило AP - против присутствия китайских кораблей в районе необитаемых островков, контролируемых Японией в Южно-Китайском море. Китай же наращивает свои претензии на эти острова.

в свою очередь глава МИД Японии выступил против присутствия китайских кораблей в районе необитаемых островков в Южно-Китайском море

Высказывая свою позицию, Ван И назвал поднятие этих вопросов «вмешательством во внутренние дела Китая».

Очередным поводом для раздражения может быть вопрос Тайваня, который Пекин считает своей взбунтовавшейся провинцией, и каждое упоминание этого вопроса вызывает недовольство континентального Китая.

В то же время недавно Суга заявил, что Токио будет сотрудничать на эту тему с Вашингтоном.

Пекин же, в ответ давая четкий сигнал США и их союзникам, направил недавно группу военных кораблей во главе с авианосцем в морские воды близ Тайваня. Более того, этим он сигнализировал, что это присутствие там будет постоянным.

Таким образом, независимо от переговоров в Вашингтоне Китай играет на упреждение, демонстрируя свои военно-морские мускулы в регионе, сплетенном в непростой схватке за природные ресурсы на дне Южно-Китайского моря.

Какой будет развязка — пока не знает никто.