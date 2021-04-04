Лавров обвинил Украину в нарушении всех договоренностей по Донбассу

Украина нарушает заключенные в Минске договоренности по Донбассу, а Запад, несмотря на это, продолжает поддерживать Киев. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ подчеркнули, что неоднократно говорили европейским коллегам о невыполнении Украиной соглашений. Однако там, как считает Лавров, исходят из того, чтобы всемерно поддерживать существующую власть в лице президента Владимира Зеленского.

«Пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной структуры, на переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает», — добавил глава МИД России.