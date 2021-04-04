Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе планирует уйти из правящей партии «Грузинская мечта», а также уйти из политики. Об этом сообщает грузинский телеканал «Формула» со ссылкой на свои источники.

Также телекомпания не исключает, что Каладзе планирует переехать из Грузии в Милан, где жил в период своей футбольной карьеры.

Недавно грузинской общественности стало известно, что у мэра Тбилиси проблемы со здоровьем — 26 марта на своей странице в Facebook Каладзе сообщил, что проходит обследование в одной из тбилисских клиник. У 43-летнего Каладзе диагностировали вестибулопатию — нарушение функции вестибулярного анализатора. На днях его выписали из стационара, однако ему необходимо продолжать лечение на дому.

Каха Каладзе был избран мэром Тбилиси осенью 2017 года. До этого он был министром энергетики Грузии. В прошлом Каладзе успешный футболист, игрок итальянского футбольного клуба «Милан», за который отыграл 284 матча.