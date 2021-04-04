Во время личного досмотра у него был обнаружен и изъят героин весом 1 килограмм 10 граммов. В ходе расследования было установлено, что Э.Гулиев, связавшись с гражданином одной из зарубежных стран, личность которого неизвестна следствию, купил у него наркотики с целью сбыта и хотел организовать их продажу в социальных сетях.

Также в ходе операции, проведенной сотрудниками 26-го Ясамальского районного отдела полиции, задержан Вусал Самедов, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. Во время досмотра в его автомобиле были обнаружены 26 упаковок наркотических средств - героин и метамфетамин. В ходе расследования задержан и доставлен в полицию Эмин Нифталиев, продававший наркотики Вусалу Самедову. В его доме в Сабаильском районе было обнаружено 10 граммов героина, 14 граммов метамфетамина, а также 1 килограмм 566 граммов героина, 506 граммов метамфетамина, 33 грамма опия и 60 таблеток психотропного вещества метадона.

По обоим фактам проводится расследование.