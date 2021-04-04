МЧС обратилось к населению в связи с ветреной погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ветреной погодой на территории страны. Об этом haqqın.az сообщили в МЧС.

Министерство рекомендует людям не выходить на улицу в сильную ветреную погоду без серьезной необходимости в целях безопасности.

"Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий, рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Действовать в этот момент следует осторожно, зайти в подвал либо прочное строение поблизости. Также, учитывая сложность тушения пожаров на открытом воздухе при сильном ветре, рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Помните, что игнорирование правил - угроза нашей жизни. В случае опасности звоните на номер "112", - отмечается в информации.