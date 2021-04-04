Forbes назвал богатейших миллиардеров мира

Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших миллиардеров мира. В четвертый раз подряд его возглавил основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценено в $177 млрд - на $64 млрд больше, чем в рейтинге прошлого года.

В прошлом году Безос был единственным человеком в списке Forbes с двенадцатизначным состоянием, теперь их четверо. Один из них — основатель Tesla Илон Маск, за год поднявшийся с 31-й сразу на вторую строчку рейтинга. В прошлом году акции Tesla выросли больше чем на 700%, а компания стала самым дорогим автопроизводителем в мире. Вслед за акциями Tesla взлетело и состояние Маска: в сравнении с прошлогодним рейтингом оно прибавило больше $126 млрд и теперь оценивается в $151 млрд.