Forbes назвал богатейших миллиардеров мира
Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших миллиардеров мира. В четвертый раз подряд его возглавил основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценено в $177 млрд - на $64 млрд больше, чем в рейтинге прошлого года.
В прошлом году Безос был единственным человеком в списке Forbes с двенадцатизначным состоянием, теперь их четверо. Один из них — основатель Tesla Илон Маск, за год поднявшийся с 31-й сразу на вторую строчку рейтинга. В прошлом году акции Tesla выросли больше чем на 700%, а компания стала самым дорогим автопроизводителем в мире. Вслед за акциями Tesla взлетело и состояние Маска: в сравнении с прошлогодним рейтингом оно прибавило больше $126 млрд и теперь оценивается в $151 млрд.
Третью позицию сохранил основной владелец модного дома LVMH Бернар Арно: состояние его семьи Forbes оценивает в $150 млрд — почти вдвое больше, чем в рейтинге прошлого года. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс опустился со второй на четвертую строчку рейтинга, несмотря на то, что его состояние выросло с $98 млрд до $124 млрд.
Замыкает пятерку богатейших миллиардеров основатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием в $97 млрд. В прошлом году он был на седьмом месте, а его состояние оценивалось в $54,7 млрд.
В топ-10 рейтинга также попали инвестор Уоррен Баффет ($96 млрд), основатель Orcle Ларри Эллисон ($93 млрд), основатели Google Ларри Пейдж ($91,5 млрд) и Сергей Брин ($89 млрд), а также самый богатый бизнесмен Индии, владелец Reliance Industries Мукеш Амбани ($84,5 млрд).