Как азербайджанскому врачу получить сертификат? на вопросы haqqin.az ответил глава Комиссии Минздрава
Глава Сертификационной комиссии Минздрава Мурад Мирзазаде рассказал корреспонденту haqqin.az о сертификации врачей в Азербайджане.
В начале беседы представитель Минздрава рассказал об основных направлениях сертификационной комиссии. Мурад Мирзазаде отметил, что сертификационная комиссия была создана на основании постановления Кабинета министров №108 от 8 июня 2010 года. 5 января 2011 года началась деятельность комиссии.
М.Мирзазаде назвал направления деятельности возглавляемой им комиссии: составление экзаменационных материалов; оценка знаний и навыков медицинских работников, подтверждающих их квалификацию; проведение тренингов для авторов оценочных материалов; организация тренингов по теме аттестационного экзамена для работников здравоохранения и проведение пробных экзаменов.
Мурад Мирзазаде подчеркнул, что в целях проверки профессионального уровня и профессиональной пригодности специалистов здравоохранения, занимающихся практической медицинской или фармацевтической деятельностью в Азербайджанской Республике, имеющих высшее и среднее специальное образование, прошедших в установленном порядке периодические курсы повышения квалификации, привлекаются к сертификации один раз в пять лет в соответствии с законом Азербайджанской Республики «Об охране здоровья населения».
Он отметил, что к сертификации не привлекаются беременные женщины, женщины, находящиеся в социальном отпуске до достижения ребенком трехлетнего возраста, и проработавшие в соответствующей должности (профессии) менее года после окончания этого отпуска (мужчины, воспитывающие ребенка в одиночку).
Лица, окончившие высшие и средние специальные медицинские учебные заведения, в том числе ординатуру, не проходят аттестацию в течение пяти лет со дня выдачи документа, подтверждающего образование в соответствии с законодательством, и медицинские работники, сменившие в соответствии с законодательством специальность, - со дня выдачи документа, подтверждающего новую специальность.
Мурад Мирзазаде подробно рассказал, как осуществляется процесс сертификации врачей.
«За 30 (тридцать) дней до проведения сертификационного экзамена каждое лицо, привлекаемое к экзамену, уведомляется путем размещения информации об этом на веб-странице сертификационного совета и путем звонка на предоставленные лицами, привлекаемыми к экзамену, номера мобильных телефонов или путем написания на их адреса электронной почты.
Каждому медицинскому работнику, участвующему в сертификационном экзамене, присваивается персональный идентификационный код. Персональный идентификационный код выражается в цифрах и служит для сохранения анонимности человека во время экзамена.
Каждому лицу, привлекаемому к сертификационному экзамену, выдается пропускной лист к экзамену. К выпускному листу экзамена прикрепляется фотография принимающего участие в экзамене, там указывается его персональный идентификационный код, адрес, дата, время проведения экзамена, номер аудитории. Запись имени, фамилии и других сведений, удостоверяющих личность, в листе допуска к экзамену не разрешается. Лицо, нарушившее это правило, отстраняется от экзамена.
Лица, прибывшие на сертификационный экзамен, должны принести с собой выпускной лист экзамена и удостоверение личности. При отсутствии одного из указанных документов данное лицо не допускается к экзамену», - сказал глава сертификационной комиссии.
Он отметил, что вопросы сертификационного экзамена делятся на две части (тестовое и клиническое задание) и составляются сертификационной комиссией по трем степеням сложности с расчетом на конфиденциальность. Набор вопросов обновляется на 10-20 процентов каждый год.
Сертификационная комиссия составляет перечень правильных ответов на экзаменационные вопросы тестовой части и обеспечивает их хранение в специально отведенном месте при условии ожидания конфиденциальности.
Экзаменационные вопросы записываются в карточку ответов, которая считывается через специальные оптические устройства. Вопросы, используемые на экзамене, выбираются с помощью компьютерной программы из банка тестов сертификационной комиссии по соответствующей специальности, и именно на основе этих заданий формируются вопросники.
«Руководитель экзамена вместе с наблюдателем вскрывает конверт карточек ответов, отделяет их, зашифрованных личным идентификационным кодом, в соответствии с анкетами. Карточки ответов раздаются экзаменаторам и разъясняются правила их заполнения. Затем раздаются вопросники.
Сертификационный экзамен проводится в течение трех часов. Перерыв во время экзамена не предоставляется.
Лица, набравшие 40 (сорок) и более баллов по тестовой части экзаменационных вопросов и 16 и более баллов по части клинических заданий, считаются прошедшими сертификацию», - сказал представитель Минздрава.
Мурад Мирзазаде назвал документы, необходимые для участия в сертификационном экзамене.
По его словам, чтобы принять участие в сертификационном экзамене, в первую очередь необходимо пройти соответствующий курс повышения квалификации. Следует предоставить в сертификационную комиссию информацию об успешном прохождении курса, а также необходимые документы:
1. Заявление по форме, установленной Министерством
2. Удостоверение личности и его копия (в случае смены фамилии прилагается свидетельство о браке и его копия)
3. Документы о высшем или среднем медицинском образовании (диплом и интернатура) и их копия
4. Трудовая книжка и ее копия, заверенные нотариально или в отделе кадров
5. Личный листок по кадровому учету (не относится к медицинским работникам, работающим в частных медицинских учреждениях и безработным)
6. Документ о прохождении курсов повышения квалификации и его копия
7. Справка о состоянии здоровья – форма AZS086
8. Две фотографии размером 3 х 4 см (прикрепленные к заявлению).
«Если документы в порядке, то медицинскому работнику выдается пропускной лист. На дату, указанную в выпускном листе, кандидат должен присутствовать на экзамене по назначенному адресу.
Наконец, обратите внимание, что в период с 05.01.2011 по 31.03.2021 сертификат получили 27 тысяч 829 медицинских работников.
Проверочные экзамены, организуемые сертификационной комиссией, помогают кандидатам заранее ознакомиться с реальным форматом экзамена и определить объективный уровень знаний по программе экзамена», - подчеркнул Мурад Мирзазаде.