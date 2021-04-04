М.Мирзазаде назвал направления деятельности возглавляемой им комиссии: составление экзаменационных материалов; оценка знаний и навыков медицинских работников, подтверждающих их квалификацию; проведение тренингов для авторов оценочных материалов; организация тренингов по теме аттестационного экзамена для работников здравоохранения и проведение пробных экзаменов.

В начале беседы представитель Минздрава рассказал об основных направлениях сертификационной комиссии. Мурад Мирзазаде отметил, что сертификационная комиссия была создана на основании постановления Кабинета министров №108 от 8 июня 2010 года. 5 января 2011 года началась деятельность комиссии.

Мурад Мирзазаде подчеркнул, что в целях проверки профессионального уровня и профессиональной пригодности специалистов здравоохранения, занимающихся практической медицинской или фармацевтической деятельностью в Азербайджанской Республике, имеющих высшее и среднее специальное образование, прошедших в установленном порядке периодические курсы повышения квалификации, привлекаются к сертификации один раз в пять лет в соответствии с законом Азербайджанской Республики «Об охране здоровья населения».

Он отметил, что к сертификации не привлекаются беременные женщины, женщины, находящиеся в социальном отпуске до достижения ребенком трехлетнего возраста, и проработавшие в соответствующей должности (профессии) менее года после окончания этого отпуска (мужчины, воспитывающие ребенка в одиночку).

Лица, окончившие высшие и средние специальные медицинские учебные заведения, в том числе ординатуру, не проходят аттестацию в течение пяти лет со дня выдачи документа, подтверждающего образование в соответствии с законодательством, и медицинские работники, сменившие в соответствии с законодательством специальность, - со дня выдачи документа, подтверждающего новую специальность.

Мурад Мирзазаде подробно рассказал, как осуществляется процесс сертификации врачей.

«За 30 (тридцать) дней до проведения сертификационного экзамена каждое лицо, привлекаемое к экзамену, уведомляется путем размещения информации об этом на веб-странице сертификационного совета и путем звонка на предоставленные лицами, привлекаемыми к экзамену, номера мобильных телефонов или путем написания на их адреса электронной почты.

Каждому медицинскому работнику, участвующему в сертификационном экзамене, присваивается персональный идентификационный код. Персональный идентификационный код выражается в цифрах и служит для сохранения анонимности человека во время экзамена.

Каждому лицу, привлекаемому к сертификационному экзамену, выдается пропускной лист к экзамену. К выпускному листу экзамена прикрепляется фотография принимающего участие в экзамене, там указывается его персональный идентификационный код, адрес, дата, время проведения экзамена, номер аудитории. Запись имени, фамилии и других сведений, удостоверяющих личность, в листе допуска к экзамену не разрешается. Лицо, нарушившее это правило, отстраняется от экзамена.

Лица, прибывшие на сертификационный экзамен, должны принести с собой выпускной лист экзамена и удостоверение личности. При отсутствии одного из указанных документов данное лицо не допускается к экзамену», - сказал глава сертификационной комиссии.

Он отметил, что вопросы сертификационного экзамена делятся на две части (тестовое и клиническое задание) и составляются сертификационной комиссией по трем степеням сложности с расчетом на конфиденциальность. Набор вопросов обновляется на 10-20 процентов каждый год.

Сертификационная комиссия составляет перечень правильных ответов на экзаменационные вопросы тестовой части и обеспечивает их хранение в специально отведенном месте при условии ожидания конфиденциальности.

Экзаменационные вопросы записываются в карточку ответов, которая считывается через специальные оптические устройства. Вопросы, используемые на экзамене, выбираются с помощью компьютерной программы из банка тестов сертификационной комиссии по соответствующей специальности, и именно на основе этих заданий формируются вопросники.