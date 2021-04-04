Как сообщили haqqın.az в пресс-службе ОАО «Азеришыг», ветер снес крыши частных домов на территории Шабранского, Хачмазского и Губинского районов Азербайджана, повалил деревья, в результате чего произошел сбой в подаче электроэнергии.

В Губинском и Шабранском районах электроснабжение уже восстановлено, на территории Хачмазского района продолжаются ремонтно-восстановительные работы.