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Между Министерством энергетики, ОАО «Азерэнержи» и компанией Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов по проекту строительства солнечной электростанции мощностью 230 МВт были подписаны «Инвестиционный договор», «Договор купли-продажи энергии», «Договор подключения к передающей сети». Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минэнерго, со стороны Азербайджана контракты подписали министр энергетики Парвиз Шахбазов и президент ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев, со стороны компании Masdar - генеральный директор Мохамед Джамиль Аль Рамахи.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов оценил этот проект на основе иностранных инвестиций как отвечающий глобальным вызовам, Целям устойчивого и диверсифицированного развития экономики страны, а также реформам, проводимым в энергетическом секторе: «Превращение Азербайджана в страну «зеленого роста» с широким использованием возобновляемых источников энергии в течение следующих 10 лет определено главой государства Ильхамом Алиевым как один из Национальных приоритетов, который обеспечит социально-экономическое развитие. Подписав эти договора о строительстве солнечных электростанций на сумму около 200 миллионов долларов США, мы приближаемся еще на один шаг к нашим целям в области возобновляемых источников энергии и выбросов углерода. Солнечная электростанция, которая будет построена в Баку и Апшеронском районе, позволит производить около 500 миллионов кВт/ч электроэнергии в год, экономить 110 миллионов кубометров природного газа, сокращать выбросы углерода на 200 тысяч тонн, создавать новые рабочие места, а также привлекать других инвесторов к новым проектам». На мероприятии были представлены видеообращения министра промышленности и высоких технологий ОАЭ, председателя правления компании Masdar султана Ахмеда аль-Джабера и министра энергетики и инфраструктуры Сухейла Мохаммеда аль-Мазруи. Министр промышленности и высоких технологий ОАЭ, председатель правления компании Masdar Султан Ахмед аль Джабер сказал: «ОАЭ через компанию Masdar сотрудничает с более чем 30 странами мира по проектам в области возобновляемой энергии мощностью 11 ГВт. Сегодня мы с гордостью начинаем наш первый проект в области возобновляемой энергии в Азербайджане. Наше партнерство по промышленному проекту по строительству солнечной энергии мощностью 230 МВт не только достигнет цели в области чистой энергии, но и поможет создать знания, навыки и рабочие места». Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейл Мохаммед аль-Мазруи от имени своей страны и компании Masdar выразил благодарность президенту Азербайджана за возможности, созданные для участия нашей страны в реализации стратегии по развитию возобновляемых источников энергии и сокращению выбросов парниковых газов на 35%: «Благодаря конкурентным и справедливым процессам, которые привели к подписанию этих важных документов между Азербайджаном и компанией Masdar, удалось привлечь новейшие технологии и создать доступные цены. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества с Азербайджаном, реализуя в будущем еще больше проектов».

На мероприятии также выступил президент ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев. Он отметил, что пилотные проекты по ветроэнергетике и солнечной энергии имеют важное значение в курсе диверсификации производства энергии с помощью возобновляемых источников в Азербайджане, который наряду с обеспечением собственной энергетической безопасности становится экспортером электроэнергии: «Согласно подписанным договорам, ОАО «Азерэнержи» подключит к сети электростанцию мощностью 230 МВт, которая будет построена компанией, и закупит электроэнергию, которая будет производиться на станции. Электростанция будет интегрирована в энергосистему путем подключения к подстанции «Южная». Вместе мы добьемся своевременного и высокого уровня исполнения этих договоров».