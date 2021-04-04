Началась вакцинация сотрудников «Азеришыг» фото
С сегодняшнего дня началась вакцинация сотрудников ОАО «Азеришыг». Руководитель пресс-службы ОАО Вагиф Айдыноглу сообщил haqqın.az, что вакцинация, которая продлится четыре дня, проводится совместно с TƏBIB. За это время планируется вакцинировать около 1000 сотрудников.
«С начала пандемии ОАО «Азеришыг» постоянно проявляет заботу о здоровье своих сотрудников, продолжает свою работу, соблюдая все правила по борьбе с коронавирусом. В ближайшие четыре дня на основе принципа добровольности будут вакцинированы около 1000 сотрудников в возрасте от 40 до 50 лет. В случае обращения будут созданы условия для вакцинации наших сотрудников старше 50 лет», - сказал Айдыноглу.
Представитель TƏBIB Гюнель Мамедова сказала, что в настоящее время, как и по всей стране, сотрудникам ОАО «Азеришыг» будет введена вакцина CoronaVac китайской компании «Синовак».