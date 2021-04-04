Россия пресекла попытку пересылки в Армению военного оборудования

Сотрудники Уральской оперативной таможни пресекли попытку пересылки в Армению запасных частей танкового стабилизатора. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Уральского таможенного управления, передает ТАСС.

"Продукцию военного назначения - 37 стабилизаторов частоты 8Л026П и 30 поляризованных реле РП-5 для блока управления танкового стабилизатора - отправил житель Южного Урала (Челябинской области) через курьерскую службу. Для организации поставки гражданин РФ предоставил в транспортно-логистическую компанию поддельную доверенность на экспорт", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчина перекрасил стабилизаторы, чтобы скрыть идентификационные номера и придать им вид новых.

"Согласно заключению Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), изъятые стабилизаторы устанавливаются в военной технике, в том числе в танках Т-72. По информации завода-изготовителя, данный товар относится к номенклатуре главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ и запрещен к свободной продаже", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по выявленному факту возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда материалов и оборудования военной техники"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет и штраф до миллиона рублей.