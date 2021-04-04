Рамиш умер от коронавируса
Министерство здравоохранения назвало причину смерти народного артиста Рафика Гусейнова (Рамиш), скончавшегося накануне, сообщает haqqin.az.
По словам исполнительного директора Бакинского медицинского центра Асимана Гасанова, народный артист, страдавший хроническими заболеваниями печени и легких, скончался от коронавируса.
В конце января стало известно о серьезных проблемах со здоровьем гитариста, поэтому по поручению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой народный артист был госпитализирован в Бакинский медицинский центр. Там он долгое время продолжал лечение.