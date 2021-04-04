В Вене попытались напасть на замглавы МИД Ирана

По его данным, "один из членов антиреволюционного" движения начал оскорблять Аракчи, который в настоящий момент находится в Вене для переговоров по иранской ядерной сделке, после чего попытался напасть на дипломата, попытка была пресечена.

Заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе пройдет на уровне политических директоров во вторник. Помимо стран-участниц впервые за долгое время на встрече будут и США, которые в мае 2018 года покинули сделку в одностороннем порядке, а с приходом администрации Джо Байдена заявили о намерении вернуться.