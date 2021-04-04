Президент Казахстана привился российским «Спутником V»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник привился от коронавируса вакциной «Спутник V», сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
«Сегодня глава государства получил вакцину «Спутник V», произведенную карагандинским фармацевтическим заводом. После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет» - написал Уали во вторник в своем фейсбуке.
Глава государства также призвал всех жителей Казахстана прививаться от COVID-19 при первой возможности, рассказал Уали.