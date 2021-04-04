Российскую армию проверят на боеготовность

Россия начала контрольные проверки боевой готовности Вооруженных сил. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений», — заявил российском министр.

Всего в апреле российские военные проведут более 4 тыс. учений разного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы, сообщили агентству в Минобороны. Учения пройдут во всех военных округах и на Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверка коснется всех видов и родов войск ВС, добавили в военном ведомстве.