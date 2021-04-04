Нетаньяху поручили сформировать правительство Израиля
Президент Израиля Реувен Ривлин поручил лидеру партии «Ликуд», премьер-министру Биньямину Нетаньяху сформировать правительство по итогам состоявшихся 23 марта досрочных парламентских выборов, передают израильские СМИ.
На пресс-конференции в своем офисе в Западном Иерусалиме Ривлин сообщил, что ни один кандидат не набрал достаточного количества голосов, чтобы сформировать правительство, но у Нетаньяху есть шанс, хоть и небольшой.
Он подчеркнул, что 52 из 120 депутатов парламента поддержали кандидатуру Нетаньяху.
Накануне Ривлин встретился с представителями 13 партий, вошедших в парламент, чтобы определить вероятного кандидата для формирования коалиционного правительства в соответствии с законом.